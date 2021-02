Seit Mitte Dezember befindet sich Sachsen im Lockdown, strenge Beschränkungen gelten. Erste kleinere Lockerungen für den Handel sind für den 15. Februar angekündigt. Das hatte das sächsische Kabinett beschlossen. Demnach ist dann in Sachsen wie bereits in den anderen Bundesländern das Bestellsystem "Click & Collect" erlaubt. Kundinnen und Kunden können online oder telefonisch bestellte Ware unter Beachtung strenger Regeln vor Ort im Geschäft abholen.

Die Einführung des Bestellsystems "Click & Collect" in Sachsen kommt nach Einschätzung der IHK zu spät und zu kurzfristig. "Die Händler stehen jetzt vor der Herausforderung, schnell Waren zu beschaffen und auch Personal aus der Kurzarbeit zurückzuholen", sagte der Präsident der IHK Leipzig, Kristian Kirpal, am Mittwoch. Die IHK fordert aus diesem Grund weitere Öffnungen. Angesichts der sich entspannenden Infektionslage stünde die Politik in der Pflicht, Wege für eine Rückkehr ins normale Wirtschaftsleben aufzuzeigen.