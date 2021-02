Minister Dulig bedankte sich bei allen, die in den vergangenen Wochen mit dem Einhalten der Regeln dazu beigetragen haben, die Zahl der Neuinfektionen zu senken. "Am besten bekommen wir die Ansteckungszahlen in den Griff, wenn wir Kontakte weiterhin so stark wie möglich reduzieren. Gerade für die Unternehmen is es essenziell, dass die Belegschaften gesund und arbeitsfähig bleiben", sagte Dulig.