Lehrer in Sachsen können sich seit dem 1. Juni freiwillig auf das Corona-Virus testen lassen. Nach Informationen von MDR SACHSEN betrifft das alle Pädagogen, die im Präsenzunterricht an öffentlichen Schulen oder Schulen in freier Trägerschaft tätig sind. Laut Kultusministerium ist der Test kostenlos , ein konkreter Verdacht muss nicht vorliegen und auch wer nicht zu einer Risikogruppe gehört, kann sich testen lassen. Die Kosten übernehme das Land, soweit die Gesetzlichen Krankenkassen nicht dafür aufkommen.

In einer Erklärung des Kultusministeriums von Anfang Mai hieß es, mit den freiwilligen Tests könnten Infizierte erfasst werden, die zwar keine Symptome aufweisen, das Virus aber trotzdem übertragen können. So sollen Infektionsketten an Schulen rechtzeitig durchbrochen werden können. Perspektivisch soll das Angebot der freiwilligen Tests auch auf Kindertageseinrichtungen in Sachsen ausgeweitet werden.