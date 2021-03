Seit Montag soll es im Freistaat die Möglichkeit geben, sich ein Mal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Dafür stehen vor allem sogenannte Testzentren zur Verfügung. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) hat eine entsprechende Liste mit Standorten in den Regionen Leipzig, Dresden und Chemnitz veröffentlicht. Zu Beginn der Woche war der Andrang auf die Testzentren groß. MDR SACHSEN-Leser berichteten von langen Schlagen - beispielsweise vor dem Testzentrum am Dresdner Messegelände. Auch die Landkreise und kreisfreien Städte haben auf ihren Internetseiten Orte für die kostenlosen Testungen aufgelistet.

Neben den Testzentren gibt es weitere Möglichkeiten, an die kostenlosen Schnelltests zu kommen - zumindest theoretisch. So teilte der Apothekenverband Sachsen auf Anfrage von MDR SACHSEN mit, dass es möglich sei, sich der Testung in beteiligten Apotheken zu unterziehen. Allerdings bietet längst nicht jede Apotheke diesen Service an, denn für die Testungen gibt es bestimmte Voraussetzungen. Unter anderem müsse es in den Apotheken einen separaten Eingang für die Testwilligen geben. Welche Apotheken den Service anbieten, hat das Sozialministerium Sachsen auf einer entsprechenden Karte vermerkt.