Die Krankenhäuser in Sachsen kehren wieder in die Normalität zurück. Damit können ab sofort wieder planbare Operationen und Therapien durchgeführt werden. Bei einem Besuch im Städtischen Klinikum Dresden-Friedrichstadt hat sich Sachsens Sozialministerin Petra Köpping bei den Mitarbeitern aller Kliniken in Sachsen bedankt. "Sie haben Sachsens Krankenhäuser zu einer starken medizinischen Säule bei der Behandlung der Covid-19-Patienten gemacht", sagte Köpping. Es sei "richtig und wichtig" gewesen, so viele Kapazitäten für Schwererkrankte vorzuhalten. "Trotzdem bin ich froh, dass vieles nicht genutzt werden musste. Der schwierige und oft individuell nötigte medizinische Umgang mit den Covid-19-Patienten zeigt, wie tückisch und gefährlich diese noch sehr unerforschte Krankheit ist", sagte die Ministerin.

Lange in Alarmbereitschaft kehren Sachsens Krankenhäuser langsam zur Normalität zurück. Bildrechte: dpa

Sozialministerin Köpping: Covid-19 ist keine Übertreibung

Köpping bezog sich auch auf die gegenwärtige Kritik einiger Demonstranten auf Corona-Maßnahmen. "Klar ist auch, dass Covid-19 keine Erfindung und keine Übertreibung ist, wie manche argwöhnen, sondern eine sehr ernste und in vielen Fällen auch lebensbedrohliche Krankheit", erklärte die Ministerin MDR SACHSEN. "Dass wir in Sachsen so wenige Fälle haben, verdanken wir den sehr früh eingeleiteten Maßnahmen sowie den Krankenhäusern, die so fantastisch medizinisch aufgestellt sind."

"Fluch und Segen" der niedrigen Zahlen

Die niedrigen Zahlen in Sachsen seien laut Köpping "Segen und Fluch" zugleich. Einerseits sei die Pandemie in Sachsen mit relativ wenigen Toten und Erkrankten relativ glimpflich verlaufen. Andererseits würde der Anschein erweckt, "das sei doch alles gar nicht so schlimm - auch von Verschwörungstheoretikern".

Sozialministerin Petra Köpping Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Vergleich mit einer Grippe ist schlichtweg falsch. Wir sollten über den Tellerrand hinausschauen und sehen, was weltweit passiert ist – vor allen in den Ländern, in denen man zu spät reagiert hat. Petra Köpping Sozialministerin Sachsen

Eine kleine Erfolgsgeschichte für das Städtische Klinikum Dresden: Der mit Corona infiziette Patient aus Frankreich konnte gerettet werden. Bildrechte: Städtisches Klinikum Dresden

Über 50 Betten am Dresdner Klinikum weiter für Corona-Erkrankte reserviert

Das Städtische Klinikum hat laut Sprecherin Viviane Piffczyk die meisten Corona-Patienten in Dresden behandelt. Etwa 100 Erkrankte seien an mehreren Standorten der Stadt versorgt worden. Künftig würden weiter 15 Intensivbetten und 40 Betten auf einer Isolierstation für Covid-19-Patienten vorgehalten. Im ganzen Klinikum gelten verschärfte Hygienemaßnahmen.

Sollte es eine neue Infektionswelle geben, bleibt unser Klinikum natürlich in der Lage, kurzfristig eine ausreichende Aufnahmekapazität vorzuhalten. Lutz Blase Medizinischer Direktor Städtisches Klinikum Dresden

Wieder reguläre Operationen

Abseits der Pandemie kehrt das Dresdner Klinikum laut Blase jetzt wieder zum Regelbetrieb zurück. "Wir sind Haus der Schwerpunktversorgung, dessen Kapazitäten weit über die Versorgung von Covid-19 Patienten hinausgehen", sagte der Medizinische Direktor. Nachdem in den vergangenen sechs Wochen nur dringende Behandlungen von etwa Schlaganfällen, Tumorerkrankungen oder auch Unfallverletzungen durchgeführt wurden, würden jetzt wieder Operationen und Therapien im Regelbetrieb geplant.

Diakonissenkrankenhaus verlässt ebenfalls den Krisenmodus

Auch das Diakonissenkrankenhaus Dresden hat seinen normalen Betrieb wieder aufgenommen und den Krisenmodus verlassen. "Wir führen Sprechstunden, geplante Untersuchungen und Operationen durch", sagte Sprecherin Beate Mutzek. "Damit wir alle Patienten sicher beraten und behandeln können, haben wir besondere Hygienemaßnahmen etabliert, die wir während der letzten Wochen perfektionieren konnten."

Bei Entbindung darf eine Person dabei sein

Alle Patienten durchlaufen den Angaben zufolge vor ihrer Aufnahme ein Covid-19-Screening und werden bei Verdacht vorsorglich getestet. "Spezielle Bereiche für Covid-19-Patienten, die räumlich und personell vom Normalbetrieb abgetrennt sind, bleiben im geringeren Umfang erhalten." Das betreffe die Notaufnahme, ITS-Einheiten, Sprechstunden- und Aufnahmebereiche, hieß es. Zudem müssten alle eine Maske tragen, das Besuchsverbot gelte weiter. "Während der Entbindung darf eine Begleitperson dabei sein“, sagte Mutzek. "Mütter und Kinder werden nicht getrennt."

Kapazitäten können wieder hochgefahren werden

Gleichzeitig blieben die Diakonissen-Krankenhäuser in Dresden und Niesky darauf vorbereitet, ihre Covid-19-Bereiche binnen weniger Tagen wieder hochfahren zu können, sagte Mutzek. "In Dresden halten wir elf Betten für die Isolierung von COVID-19-Patienten bereit, die nicht invasiv beatmet werden müssen und können diese jederzeit erweitern." Zudem gebe es drei Intensiv-Beatmungsplätze für Covid-19-Patienten.

Planbare Operationen auch wieder am Uniklinikum Leipzig

Am Uniklinikum Leipzig werden wieder mehr planbare Behandlungen durchgeführt. Bildrechte: Imago

Auch am Uniklinikum Leipzig kehrt wieder Normalität ein. "Ein mit allen Teilen des Klinikums abgestimmtes Stufenkonzept für die schrittweise Erhöhung der OP- und Bettenkapazität läuft", sagte ein Sprecher. "Planbare Operationen finden mehr und mehr wieder statt." Für Covid-Patienten seien 14 Betten auf der Intensivstation reserviert. "Im Rahmen der Pandemieplanung kann dies jederzeit erweitert werden", hieß es. Auf der Normalstation seien zudem 30 und ab dem 18. Mai zwölf Betten für Corona-Erkrankte blockiert.

433 freie Intensivbetten in Sachsen

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aktuell stehen in 77 Krankenhäusern in Sachsen über 23.300 Betten für Patienten zur Verfügung. Davon sind laut Ministerium rund 7.400 Betten frei - ein Anteil von rund 32 Prozent. Für intensivmedizinische Behandlungen mit Beatmungstechnik gibt es den Angaben zufolge etwa 1.200 Betten. Etwa 433 Intensivbetten davon sind noch frei, ein Anteil von rund 36 Prozent.