Immer mehr schwer Corona-Erkrankte, Ärzte und Pfleger am Limit, schwindende Kapazitäten bei den Intensivbetten: Die Krankenhausgesellschaft (KGS) Sachsen schlägt Alarm. Die Situation an den Krankenhäusern verschärfte sich weiter durch die hohe Zahl der Corona-Infektionszahlen. "In einigen Krankenhäusern wird bereits nahe an der Belastungsgrenze gearbeitet. Es sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Corona erkrankt oder in Quarantäne, die verbleibenden arbeiten am Limit", erklärt Stephan Helm, Geschäftsführer der KGS. Zudem seien die Kapazitäten fast ausgeschöpft. Wichtig sei abseits der Corona-Patienten auch den Regelbetrieb zur Versorgung für alle anderen Kranken zu gewährleisten.