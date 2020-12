Besonders dramatisch ist die Lage derzeit in Zittau. Am Dienstagabend hatte die Stadt bekannt gegeben, dass mittlerweile Leichen auch außerhalb des Krematoriums gelagert werden müssten, da die Kapazitätsgrenze erreicht sei. Nach Angaben der Stadt gab es vor allem in den vergangenen drei Monaten deutlich mehr Tote als normalerweise. Allein im Dezember sind es bislang schon 115, rund 70 mehr als im Jahr zuvor.

Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker rechnet damit, dass sich die Lage noch verschärfen wird. "Es gibt deutlich höhere Sterbefallzahlen, mehr Aufnahmegespräche, Leichenschauen und Beurkundungen in den Standesämtern. So summiert es sich auf", sagt Zenker. Eingeäschert werde in Deutschland erst, wenn eine Sterbeurkunde vorliegt. "Es bringt nichts, so zu tun, als wäre die Welt in Ordnung. Angesichts der Situation in den Krankenhäusern um uns herum ist absehbar, dass da noch mehr Tote auf uns zukommen", so Zenker.