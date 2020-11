In sächsischen Landkreisen mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen sollen von kommender Woche an Ausgangsbeschränkungen und ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit gelten. Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte MDR SACHSEN, die Kontaktbeschränkungen würden "noch einmal nachgearbeitet, so dass sich für einen Hausstand nur noch zwei weitere Personen treffen können". Die Maßnahmen sollen demnach heute im Landtag vorgestellt und morgen im Kabinett beschlossen werden.

Wie zeitweise im Frühjahr solle das Verlassen der eigenen Wohnung dann nur noch "aus triftigem Grund" möglich sein, erklärte Kretschmer. Als triftige Gründe nannte er Einkaufen, die Wege zur Arbeit und zur Schule und Spazierengehen.

Wir sehen in dieser Glühweinzeit eben auch, dass wir mit einem Alkoholverbot in der Öffentlichkeit arbeiten müssen, weil doch der eine oder andere den Verlockungen nicht entgehen kann und es dann immer wieder zu größeren Ansammlungen von Personen kommt. Michael Kretschmer Ministerpräsident des Freistaates Sachsen

In Sachsen überschritten am Mittwoch acht der insgesamt 13 Landkreise und kreisfreien Städte den Inzidenzwert von 200. Die höchsten Infektionszahlen gibt es derzeit in den Landkreisen Zwickau, Sächsische Schweiz/Osterzgebirge, Bautzen, Görlitz und im Erzgebirgskreis.

Görlitzer Landrat Lange: "Ich halte das für falsch"

Der Görlitzer Landrat Bernd Lange lehnt regionale Beschränkungen ab. "Ich halte das für falsch", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in einer Video-Konferenz. Er forderte stattdessen landesweite Regeln bei Inzidenzwerten von mehr als 200. "Wenn ein Landkreis Regeln selbst festlegt, wie sollte er das an den Landkreisgrenzen kontrollieren? Ich kann dort keine Kontrollen aufstellen und die Aus- und Einreise kontrollieren." Lange befürchtet auch Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung, sollte jeder Landkreis eigene Regeln aufstellen.

Bildrechte: Landkreis Görlitz Dass sich die einzelnen Bundesländer unterschiedlich aufstellen, dafür habe ich durchaus Verständnis. Aber innerhalb eines Landes sollten die Maßnahmen einheitlich sein. Bernd Lange Landrat im Kreis Görlitz