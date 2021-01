Sachsen will sich nicht auf den Zeitpunkt für eine Öffnung von Schulen und Kitas in der Corona-Krise festlegen. "Wir müssen mit Eltern und Lehrern, aber auch mit Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern darüber sprechen, dass für einen gewissen Zeitraum die Einrichtungen geschlossen bleiben, um einfach das Bewegungsgeschehen weiterhin zu reduzieren", erklärte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Gespräch MDR SACHSEN. Das sei die Erfahrung vom "Lockdown light". "Geöffnete Geschäfte, geöffnete Schulen bedeuten so viel Bewegung, so viele Möglichkeiten, sich gegenseitig anzustecken, ohne das zu merken." Deswegen sollte man jetzt konsequenter sein, um möglicherweise Lockerungen zu haben, die nicht mehr zurückgenommen werden müssten.