In Bezug auf die Senkung der Infektionsrate bezeichnete Kretschmer die zurückliegenden Monate als Erfolg. In ganz Deutschland und Sachsen seien die Bürger erfolgreich gewesen: "Wir haben eine Inzidenz von 460 gehabt und sind heute bei 75." Bleibe man jetzt diszipliniert, schaffe man auch Werte unter 50 oder 35. Dann könne man auch mit einem ruhigen Gewissen Dinge wieder ermöglichen.

Laut Kretschmer besteht aktuell die große Sorge, dass die Mutation des Coronavirus' wesentlich aggressiver und ansteckender ist als die ursprüngliche Variante. Damit könnten die Zahlen in kurzer Zeit nach oben schnellen, das sehe man in London, Portugal und auch in Tschechien.