Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Öffnung von Kindergärten in der Corona-Krise in Aussicht gestellt. "Ich wünsche mir sehr, dass wir am 25. Mai weiter sind", sagte er im sächsischen Landtag in Dresden. Es solle ein Weg für einen Regelbetrieb gefunden werden. Allerdings müsse dies sorgfältig organisiert werden.