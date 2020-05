Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich dafür ausgesprochen, in der nächsten Saison der Fußball-Bundesliga wieder Zuschauer in die Stadien zu lassen. Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", Besuche von Fußballspielen, Konzerten, Theater- oder Opernaufführungen sollten in Sachsen nach dem 1. September wieder möglich werden.