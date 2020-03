Ab dem 16. März wird die Schulpflicht an öffentlichen Schulen und Berufsschulen in Sachsen ausgesetzt. Die Einrichtungen bleiben jedoch geöffnet und auch die Pädagogen sind anwesend, um die Betreuung für alle Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, so Kultusminister Christian Piwarz. Im Laufe der Woche wird dann entschieden ab wann Schulen und Kitas bis zum 17. April komplett schließen. Mit dieser Übergangsregelung will das Ministerium nach eigenen Angaben den Eltern die Möglichkeit geben, eine häusliche Betreuung für ihre Kinder organisieren zu können. Freie Schulen können selbst entscheiden, ob sie die Schulpflicht aussetzen.

Für die Kinder von Eltern in relevanten Berufen soll es dann eine Notbetreuung geben. Ministerpräsident Kretschmer hatte in einer Pressekonferenz bereits relevante Berufszweige genannt: Pflege, Medizin, Polizei, Wasserwerke, Bus- und Bahnunternehmen sowie die Medien.