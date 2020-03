Sachsen will seine Hilfen für Unternehmer ausweiten, um wirtschaftliche Nachteile durch die Corona-Krise auszugleichen. Innerhalb des Kabinetts sprächen die Minister über Erweiterung der Hilfen durch zusätzliche Unterstützungsprogramme, sagte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Montag. Ziel sei, "dem sächsischen Mittelstand effektiv dabei zu helfen, gut durch die Krise zu kommen", so Dulig. Ministerpräsident Michael Kretschmer kündigte an, Gespräche zu führen, wie Firmen mit mehr als einer Million Euro Umsatz und Landwirtschaftsbetrieben geholfen werden könne. Mehr Informationen dazu solle es am Donnerstag geben.