Die Schulpflicht in Sachsen ist ausgesetzt. Aber Schulen und Kindergärten sind am Montag und Dienstag noch geöffnet. Wie lange noch?

Michael Kretschmer: Zumindest noch bis Mitte der Woche. Wir wollen das alles vernünftig und ordentlich machen. Wir haben in Halle gesehen, wie die Entscheidung, die nicht vorbereitet war, dafür gesorgt hatte, dass das ganze Uniklinikum nicht mehr arbeitsfähig war, lebensnotwendige Operationen verschoben werden mussten. Das geht so nicht.

Außerdem sind wir natürlich auch in der Pflicht gegenüber den Eltern. Und ich glaube, wir haben mit dem jetzigen Verfahren eine Möglichkeit gefunden, zu handeln, auch kurzfristig. Aber so, dass sich jeder darauf einrichten kann.

Am Freitag gab es ein paar Kommunikationsprobleme. Wäre es nicht einfacher gewesen, am Freitagfrüh direkt mit einer klaren Ansage rauszukommen: Ab Montag ist alles zu, wie in anderen Bundesländern?

Aber das hätte dazu geführt, dass Eltern wirklich große Probleme gehabt hätten. Das ist eine wirklich schwere Situation für all die, die Kinder haben. Was mache ich jetzt? Wie geht das weiter? Es gibt Alleinerziehende, die dringend auf das Geld angewiesen sind, die einen Arbeitgeber haben, der sich das auch nicht so einfach leisten kann, Lohnfortzahlung umzusetzen. Deswegen ist dieser Weg einer, der uns Sicherheit gibt und uns alle miteinander vorbereitet.

Gerade für Alleinerziehende und besondere Berufsgruppen wollen Sie ja wirtschaftliche Unterstützung abfedern. Wie läuft das ab?

Wir haben das letzte Woche schon in Berlin in der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung angesprochen. Es ist das erste Mal, dass alle Schulen, Kindergärten und Krippen zu sind. Wie können wir das finanziell abfedern? Und darüber wird ab heute Nachmittag wieder zu sprechen sein. Wir müssen eine Lösung finden, die die Probleme anpackt. Wir sind in der Pflicht.

Es gibt schon viele Maßnahmen, die unser Leben sehr stark einschränken. Auf der anderen Seite haben wir auch Fragen von Usern, für die es nicht weit genug geht. Kerstin aus Dresden fragt zum Beispiel, warum werden Bäder, Schwimmhallen, Sportvereine nicht geschlossen? Warum sind wir denn so zurückhaltend? Warum warten wir jetzt noch ab? Warum sind bei uns noch Geschäfte, Restaurants, Bars etc. auf?

Das Ziel der ganzen Aktion ist ja, die Infektionsketten zu unterbrechen. Wir sind schon nicht mehr in der Situation, dass wir sagen, die Krankheit kann komplett angehalten und aufgehalten werden. Aber wir müssen die Zeit so strecken, dass wir immer genügend Kapazitäten auf der Intensivstation für die prozentual wenigen Menschen haben, die das brauchen. Die Älteren, die mit Vorerkrankungen.

Wenn es wie in Italien auf einen Schlag kommt, wie eine Lawine, besteht diese Möglichkeit nicht mehr. Wir haben sehr viele Intensivbetten im Freistaat Sachsen. Wir bauen weiter Atemtechnik auf. Dafür brauchen wir die Zeit.

Wir müssen diese Phase aber auch überstehen können. Also jeder Einzelne, unsere Volkswirtschaft, das Gemeinwesen und wir sind mit sehr wenigen Fällen im Freistaat Sachsen deutlich vor der Lage in Italien. Auch wenn sich die Zahl tagtäglich erhöht. Wir sind da dran. Mit klugen Entscheidungen, ohne Hektik diese Dinge zu tun, die notwendig sind.

Weitere Maßnahmen können durchaus noch auf uns zukommen, auch in relativ naher Zukunft. Wie geht es weiter?

Wir haben am Freitag mit den Bürgermeistern gemeinsam besprochen, dass alle Theater geschlossen werden, alle Museen, alle Schwimmbäder. Damit haben wir einen großen Ansteckungsbereich beendet. Wir haben jetzt Kindergärten, Krippen und Schulen im Blick. Über die Frage, wie das mit der Gastronomie weitergeht, müssen wir auch sprechen. Wir haben eine Vereinbarung getroffen, alle Veranstaltungen ab 75 Teilnehmern müssen vorher angemeldet werden, diese werden demzufolge auch im Zweifel abgesagt. Damit ist dieses Problem, diese Klubs wie es das in Berlin gibt, wo die Leute sich gegenseitig anstecken, bei uns auch schon geklärt.

Ich würde immer Schritt für Schritt gehen. Ich will nichts ausschließen. Ich will aber auch nicht, dass die Menschen jetzt in Panik versetzt werden. Wir handeln der Situation angemessen. Michael Kretschmer | Ministerpräsident in Sachsen

Ein großes Problem ist natürlich die Wirtschaft. Kleinere Unternehmen können sich Lohnfortzahlung zum Teil nicht leisten. Was kann man machen, um Mitarbeitern und auch Unternehmen zu helfen?

Wir haben ein paar Instrumente, die auch die Bundesregierung ergriffen hat, die schon auch sehr weitreichend sind, Liquiditätshilfe, Bürgschaften für Unternehmen. Wir sind im Gespräch, auch Martin Dulig, unser Wirtschaftsminister, hat darauf hingewiesen. Wir haben natürlich viele kleine Unternehmen, die möglicherweise von Liquiditätshilfen jetzt nicht soviel haben, die direkte Zuschüsse brauchen.

Wir sind noch nicht so weit, muss man sagen. Wir sind im Gespräch mit der Regierung in Berlin und versuchen, da etwas hinzubekommen. Dann haben wir die Kurzarbeiterregelung, die wirklich innerhalb von fünf Tagen in Berlin beraten und beschlossen worden ist. Man sieht also auch, die Regierung kann, wenn sie will, in ganz kurzer Zeit Dinge auf den Weg bringen. Das wird vielen helfen.

Und wir müssen jetzt die Einzelfälle auch ein Stück weit anschauen. Wir handeln, weil es notwendig ist. Man sieht das ja auch in anderen europäischen Ländern, zu welchen drastischen Maßnahmen gegriffen wird. Und da kann man nicht alles gleich voraussehen. Aber wichtig ist, dass man sich um die Dinge kümmert.

Das ist also ein Versprechen. Sie behalten das im Auge und kümmern sich darum?

Ich habe am Wochenende wirklich ganz viele, auch persönliche Gespräche, dazu geführt. Die Leute haben mir über Facebook geschrieben. Wir hatten das Facebook-Live am Samstagabend. Und jetzt wollen wir versuchen, eine Lösung zu finden.

Frau Ludwig aus Dresden fragt, ob Sie bei Schulschließungen jetzt einfach eine Krankschreibung für sich und die Kinder holen darf, damit man nicht den kompletten Urlaub verbraucht. Ist das ok?

Das ist eine Möglichkeit. Das sind zehn Tage, das hilft nicht so viel. Da brauchen wird eine grundsätzliche Lösung.

Dieter hat uns eine Mail ins Studio geschickt. Er hat den Eindruck, je öfter in den Medien und auch von Politikern thematisiert wird, dass man keine Hamsterkäufe tätigen soll, desto schlimmer wird es. Was sagen Sie dazu?

Ein bisschen habe ich auch den Eindruck. Auf der anderen Seite müssen wir darüber informieren. Es gibt auch keinen Grund für Hamsterkäufe. Die Bundesrepublik Deutschland wird die Versorgung mit Lebensmitteln, den Waren des täglichen Bedarfs, immer sicherstellen können.

Was kann jeder Einzelne noch tun?

Wir haben jetzt aktuell 130 Personen im Freistaat Sachsen, die an einem Coronavirus erkrankt sind. Vor einer Woche waren es noch acht. Man sieht also auch bei uns geht die Zahl massiv nach oben. Wir müssen uns jetzt darauf einstellen. Wir müssen einfach darüber reden, damit jeder auch verstanden hat: Es kommt auf das Handeln jedes Einzelnen an, damit wir diese Krankheit weiter verzögern können, damit wir für diejenigen, die sie brauchen, die beste medizinische Versorgung am Ende haben werden. Und das sind eben die Menschen, die uns besonders lieb sind. Die Älteren, die mit einer Vorerkrankung, also unsere Großeltern, unsere Eltern und um die wollen wir uns eben optimal kümmern können.

Roland aus Chemnitz macht sich Sorgen, weil auf dem Messegelände ein Corona-Zentrum errichtet wird. Rechnet man mit so vielen Schwerkranken?