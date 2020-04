Im SACHSENSPIEGEL sagte er, dass zu diesen rund 4,5 Milliarden Euro Minus auf der einen Seite auch auf der Abgabenseite rund zwei Milliarden Euro ausfallen werden. Vorjohann begründet diesen erwarteten Verlust so:

Außerdem würden sicher viele Unternehmen am Jahresende Verluste abschreiben, die für den Freistaat Steuerrückzahlungen bedeuten.

Mit der Kreditaufnahme wolle der Freistaat die Ausgaben und Pläne stabilisieren, die im aktuellen Haushalt feststünden. Konkret nannte Finanzminister Vorjohann die Pläne zum Breitbandausbau, für Investitionen in Schulen und für mehr Polizisten im Land. "Ob und wie viel dann aus dem neuen Koalitionsvertrag noch realisierbar ist, ist eine spannende Frage - wahrscheindlich wenig", so der Finanzminister.

Ebenso wie das Land müssten auch die Kommunen in Sachsen wegen der Corona-Krise extra Geld ausgeben und zeitgleich "große Steuerverluste" hinnehmen, sagte Vorjohann. Mit den Kommunalen Spitzenverbänden habe sich Sachsen darüber abgestimmt, dass man aktuell nicht über einzelne Posten diskutieren wolle, sondern erst einmal durch die Krise durch müsse. "Am Ende werden wir uns hinsetzen, uns in die Augen schauen und gucken, wie wir diese Dinge aufteilen", meinte Hartmut Vorjohann.