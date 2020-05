In Sachsen gab es in den vergangenen Tagen viele Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen ohne Anmeldung, zuletzt am Montag in Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Chemnitz, Plauen und Leipzig. Allein in Annaberg-Buchholz versammelten sich laut Polizei rund 400 Menschen zu einem nicht genehmigten "Spaziergang". Etliche der Teilnehmer kamen mutmaßlich aus dem rechten Spektrum, auf entsprechenden Seiten wurde im Netz zur Teilnahme aufgerufen.