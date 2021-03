Die Linke im Landtag kritisiert, dass die Klassenstufen 5 und 6 nun ohne Tests dastehen. "Dennoch wird geöffnet, trotz hoher Fallzahlen und der Gefahr, dass sich die Mutationen ausbreiten", so Abgeordnete Luise Neuhaus-Wartenberg. Die Koalition enttäusche erneut eine Erwartung, die sie selbst geweckt habe. "Jetzt tritt ein, was viele erwartet haben: Es werden nicht genug Selbsttests da sein", so Neuhaus-Wartenberg.

Die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen, Uschi Kruse, appellierte an die Landesregierung, verantwortlich und fürsorglich zu handeln. "Die verpflichtenden Tests waren die Voraussetzung für die Öffnung der weiterführenden Schulen. Nun erleben wir erneut, wie einst getroffene Entscheidungen an der Realität scheitern und dann keine Konsequenzen daraus gezogen werden." So würden ab kommendem Montag unbemerkt Infektionen in die Schulen eingetragen. Ganz Sachsen drohten Zustände, wie man sie derzeit im Vogtland erlebe. "Dort ist die Positivrate bei Kindern viermal so hoch, wie beim Rest der Bevölkerung", erklärte Kruse. Sie forderte Ministerpräsident Michael Kretschmer dazu auf, weitere Schulöffnungen vorerst zu stoppen.