Ältere Lehrer sollen Risiko selbst abschätzen

Auch Lehrer, die älter als 60 Jahre alt sind, aber ihre Klassen bis zum Ende der Prüfungen führen wollten oder sich die Arbeit trotz der Corona-Pandemie zutrauen, könnten auf freiwilliger Basis arbeiten. Schulleitern sei empfohlen worden, möglichst auf jüngeres Personal zurückzugreifen. Das gelte auch für Notbetreuung und Horte. Das Robert-Koch-Institut hat Menschen ab einem Alter von 50 bis 60 Jahren als Risikogruppe eingestuft. Sachsens Kultusministerium hat sich für die Altersgrenze ab 60 Jahren entschieden.

Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Ausbreitung des Virus weiter unter Kontrolle bleibt. Deswegen können wir allenfalls jetzt eine schrittweise Öffnung der Schulen vornehmen. Christian Piwarz Kultusminister Sachsen

Schutzmasken und Gebäudereinigung

Bildrechte: imago images / photothek Für den eingeschränkten Schulbetrieb gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Laut Piwarz würden derzeit Schutzmasken für Lehrer und Schüler besorgt, die in der ersten Zeit genutzt werden. Er appellierte außerdem an die Eigenverantwortung aller, sich auch privat um ausreichend Mund-Nasen-Schutz zu bemühen. Dies auch mit Blick auf den Schulweg in Schulbussen und öffentlichen Verkehrsmitteln.

Für die Reinigung in den Klassenzimmern und Toiletten seien die Träger (Kommunen oder freien Träger) zuständig. Minister Piwarz sagte, dass für die erste Öffnung am Montag Desinfektionsmittel in den Schulen bereit stünden. Die Versorgung der Reinigungsfirmen mit Desinfektionsmitteln sei aber Aufgabe der Träger. Das Kultusministerium spreche dazu auch mit den Kommunen.

Mindestabstände in den Schulen?

Die Abschlussklassen sollen in kleineren Gruppen gezielt in den Prüfungsfächern vorbereitet werden. "Den normalen Stundenplan gibt es nicht" für die 10. Klassen und Abiturienten, sagte Piwarz. Vieles werde diskutiert, etwa wie Mindestabstände und Vereinzelungen eingehalten werden könnten, wenn weitere Schulklassen zurück zum Unterricht kämen. Abstand halten in den Klassenzimmern sei möglich. "Aber wie ist es in den Gängen, auf dem Schulhof? Dafür müssen wir Regeln entwickeln."

Ich bin den Eltern sehr, sehr dankbar, wie sie diese nicht ganz einfache Zeit mit uns gemeinsam aushalten. Christian Piwarz Kultusminister

Schulalltag wird sich verändern

Piwarz verwies auf kleinere Klassen, möglicherweise entzerrte Unterrichtszeiten, auch Lernzeit zu Hause oder online. "Wichtig ist, dass der Lehrer dann wieder der Anleiter ist und nicht nur die Digitalplattform, das alles muss und will bedacht werden und daran arbeiten wir."