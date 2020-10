Das Kultusministerium will den Stand der Corona-Infektionen an sächsischen Schulen veröffentlichen.

Das Kultusministerium will den Stand der Corona-Infektionen an sächsischen Schulen veröffentlichen.

Ab sofort gibt es einmal in der Woche eine offizielle Übersicht zum Stand der Corona-Infektionen in Sachsens Schulen. Wie das Kultusministerium am Donnerstag mitteilte, will man die Übersicht auf der Internetseite der Behörde veröffentlichen. Dort soll der Stand bis einschließlich Freitag der vorangegangenen Woche abgebildet werden.