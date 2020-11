Damit die Buden, die für Weihnachtsmärkte vorgesehen waren, in diesem Jahr nicht nur sinnlos herumstehen, haben einige Betriebe die Holzhütten trotzdem aufgebaut, erzählt Günther: "In Seiffen zum Beispiel haben einige ihre Buden vor die Werkstatt gestellt und bieten einen Außer-Haus-Verkauf an." Weihnachtsmärkte seien zwar verboten, so könnten sich aber zumindest Menschen aus der Region mit Holzkunst eindecken.

Wer nicht in der Nähe der Handwerkshochburgen lebt, kann sich natürlich online versorgen. Ein großer Teil des Geschäfts findet inzwischen auch im Internet statt. Beim "ersten virtuellen Weihnachtsmarkt" haben sich nach Angaben der Organisatoren der RE HANDELS GmbH mittlerweile 38 Händler und Erzeuger angemeldet. Sie nutzten die Plattform, um einen Teil ihrer Einbußen auszugleichen. Geschäftsführer Leopold Eißner erklärt: "Wir haben mehr Nachfragen als unsere Logistik erlaubt." Pünktlich zur Vorweihnachtszeit hat auch die Drechslergenossenschaft (Dregeno) einen virtuellen Weihnachtsmarkt aufgebaut. "Es gab schon im Sommer die Idee, so einen Markt umzusetzen. Die Webseite ist eine Art Maske von der aus man zu den Shops weitergeleitet wird." Von Holzkunst über Herrnhuter Sterne bis zu Filzpantoffeln finden Besucher hier, was es auch auf dem Weihnachtsmarkt um die Ecke gegeben hätte. Eißner verrät, auch der Erzgebirgische Tourismusverband und die Initiative "So geht Sächsisch" planen virtuelle Unterstützung für das Kunsthandwerk in Sachsen.



In den sozialen Netzwerken bauen sich nach und nach ebenfalls Kooperationen auf: So ist beispielsweise die Seite HandSchmiede von Lydia aus Wilkau-Haßlau entstanden. Mit der Seite bietet sie auf Instagram die Möglichkeit für Kreative, ihre Seiten und Produkte vorzustellen und so auch ohne Kreativmarkt gesehen zu werden.