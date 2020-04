Rettet Kurzarbeit vor Arbeitslosigkeit? - "Kurzarbeit wird zwar viele Jobs retten, aber dennoch erwarten die Arbeitsagenturen in den nächsten Monaten eine stark steigende Arbeitslosigkeit", sagte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit.

- Zehn Jahre lang war es mit der Beschäftigung in Deutschland steil bergauf gegegangen. Im April sei der Trend durch den Corona-Shutdown gestoppt worden, sagte Weber.

- Die Beschäftigungszahlen für April werden am Donnerstag, 30. April, bekannt gegeben.



Quelle: Reuters