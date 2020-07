Kurzarbeit in Corona-Zeiten - und was ist mit dem Urlaub?

Es kann passieren, dass ich ein paar Tage eher nach Hause muss, weil sich der Urlaubsanspruch verkürzt. Das heißt, in den Zeiten, in denen ich Kurzarbeit null hatte, habe ich keinen Urlaubsanspruch erworben. Normalerweise wird für jeden Monat ein Zwölftel Jahresurlaubsanspruch erworben. Bin ich zum Beispiel zwei Monate in Kurzarbeit null, habe ich dann auch zwei Zwölftel weniger Jahresurlaubsanspruch. Das sind ein paar Tage und die muss ich dann abziehen.

Das muss nicht immer so sein. Vom Grundsatz her ist es so, wenn es keine anderen Regelungen gibt. Im Arbeitsvertrag oder in Tarifverträgen ist es häufig vorgesehen, dass auch während der Kurzarbeit Urlaubsansprüche erworben werden. Da findet also eine Kürzung nicht statt. Gibt es keine besonderen Regelungen, dann verkürzt sich der Urlaubsanspruch.