Shoppen mit Mundschutz - auch die Kunden sind in der Pflicht. Bildrechte: imago images / localpic

Ob allerdings alle Geschäfte in den Einkaufspassagen Sachsens am Montag tatsächlich öffnen können, ist völlig unklar. Auf den Internetseiten vieler großer Passagen waren am Sonntag keine Informationen zu finden. Bei einer Befragung einiger Centermanager kam heraus, dass sich viele Geschäftsinhaber anscheinend noch nicht geäußert haben, ob sie für die Öffnung bereit sind. Denn die Ankündigung, dass nun alle Läden öffnen dürften, sei reichlich spät gekommen. Für Konzepte, Personalplanung und kleinere Umbauten sei kaum Zeit gewesen. Centermanager Knabe vermutet deshalb: "Der eine oder andere wird es jetzt nicht zeitlich bis 10 Uhr schaffen. Und vielleicht gehen auch einzelne Geschäfte erst am Dienstag an den Start."