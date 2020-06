Die Vorsitzende des Landesfrauenrats Susanne Köhler hat in der Corona-Krise den "Rückschritt in alte traditionelle Familienbilder" in Sachsen kritisiert. Frauen hätten nicht nur die geringer bezahlten Dienstleistungs- und Pflegeberufe auf dem Rücken gehabt, sondern während des Shutdowns auch Homeoffice, Kinderbetreuung und den Unterricht der Kinder. "Es wurde überhaupt nicht darüber diskutiert, wer zu Hause bleiben sollte. Von außen sah es so aus, dass es meistens die Frauen waren", sagt Köhler im Gespräch im MDR SACHSEN.