Diana Lamprecht, Mutter, Delitzsch: "Irgendwas stimmt doch da nicht in der Planung und Umsetzung!"

"Die verkürzten Öffnungszeiten müssen abgeschafft werden, damit man wieder seiner täglichen Arbeit in vollem Maße nachgehen kann", verlangt Diana Lamprecht. Sie arbeitet als Polizistin und ihr Mann als Berufskraftfahrer. "Seit der Regelbetrieb mit verkürzten Öffnungszeiten läuft, interessiert es plötzlich niemanden mehr, ob wir in systemrelevanten Berufen unsere Arbeit verrichten können. Dies ist nicht möglich in den verkürzten Öffnungszeiten!"

Trotz allem haben die Kitas einen guten Job in dieser Zeit gemeistert! Das muss auch mal gesagt werden. Diana Lamprecht Mutter

Die 38 Jahre alte Delitzscherin wünscht sich, dass zusätzliches Geld in die Betreuung der investiert wird. "Man hat gemerkt, dass weniger Kinder in den Gruppen den Kindern sehr gut tun. Die Erzieher hatten Zeit, sich um jedes Kind gut zu kümmern und zu beschäftigen. In der Zeit der Regellockerungen erlebte die Mutter in der Kita "absolutes Chaos. Jeden Tag eine andere Regel und Umsetzung. Das schlimmste überhaupt ist, dass sich viel mehr Eltern begegnen als vorher."

Susanne Pantel, Mutter: "Wir würden uns mehr Vorsicht wünschen"

Susanne Pantel aus Großschönau hat fünf Kinder, eines davon mit Vorerkrankung. Sie sagt: "Wir sind wütend über den leichtsinnigen Umgang mit Corona. Die Zustände in der Grundschule sind unverständlich und eine Zumutung." Deshalb lernen die Eltern mit zwei Kindern im Grundschulalter zu Hause, die zwei Oberschüler im Wechselunterricht in der Schule. "Unsere behinderte Tochter geht nicht mehr zur Schule. Wir kommen gut zurecht und genießen tatsächlich auch die freie Zeit gemeinsam als Familie", erklärt die 40 Jahre alte Mutter. Sie wünscht sich mehr Vorsicht in Zeiten der Pandemie.

Daniel Weicker, Vater, Radefeld: "Familien haben in Deutschland keine Lobby"

Während der Kita-Schließung konnte auch Daniel Weicker seine Söhne in die Notbetreuung geben. Nach den Lockerungen sollte der Große aus der Vorschule in die Krippengruppe des kleinen Geschwisterkindes gehen. Für Daniel Weicker nicht hinnehmbar. Er kämpfte dafür, dass der Träger seinen Sechsjährigen in die Vorschule lässt, um die Wochen vor dem Schulanfang im Kreis der festen Gruppe nicht zu gefährden.

Wer am lautesten schrie, bekam die ersten Lockerungen. Daniel Weicker Vater