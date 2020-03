Mehr schwere Krankheitsverläufe

Auch die Zahl der klinisch schweren Verläufe hat sich laut Köpping erhöht. Derzeit würden acht Menschen als Schwererkrankte in Leipzig (ein Patient), in Chemnitz (sechs) und in Görlitz (ein Patient) behandelt.

Die Maßnahmen zur Einschränkung der Sozialkontakte sind berechtigt. Ich bitte alle Bürger nochmals, sich an die Vorgaben zu halten! Petra Köpping Sozialministerin

Bildrechte: dpa Weil Sachsens Nachbarland Tschechien ab Donnerstag seine Grenzen auch für Berufspendler schließt, stehen viele tschechische Bürger nun vor der Frage: weiter arbeiten in Sachsen, trotz Grenzschließung oder zu Hause bei der Familie bleiben und kein Geld verdienen? Um den Grenzpendlern zu helfen, bietet Sachsen Hilfe an. Jeder Beschäftigte, der in Sachsens Grenzregion weiterarbeitet, soll 40 Euro am Tag Unterstützung bekommen, kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer an.

Befristete Hilfe - mit Option auf Verlängerung

Das Angebot gilt vorerst für drei Monate, könne laut Kretschmer aber auch verlängert werden und ist für Grenzpendler gedacht, die in den Bereichen Pflege, Gesundheitswesen und in den daran angeschlossenen Dienstleistungen wie Wäschereien arbeiten. Sie können auch Lebenspartner und Familienangehörige mitbringen. Diejenigen sollen pro Person 20 Euro am Tag Hilfe bekommen. Mit Bürgermeistern in den Grenzgebieten werde derzeit geklärt, wie eine Notbetreuung für Kinder dieser Berufspendler aussehen könne.

Ich hoffe, dass viele Frauen und Männer das Angebot annehmen. Aber ich weiß auch, dass man so eine eine Entscheidung nicht leichtfertig trifft. Michael Kretschmer Ministerpräsident Sachsen