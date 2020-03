Von den wegen der Corona-Pandemie verschärften Regelungen für Berufspendler an Sachsens Grenzen sind ab Sonnabend auch Pendler aus Polen betroffen. Die polnische Regierung kündigte an, ähnliche Regeln wie die tschechischen Nachbarn einzuführen. Wer aus Deutschland nach Polen fährt, soll 14 Tage lang in Quarantäne. Ein- und auspendeln soll nicht mehr erlaubt sein. "Das kommt einer Grenzschließung gleich", sagte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig. Daher habe sich die Landesregierung entschlossen, das Hilfsprogramm für Berufspendler, die in der Pflege, in Kliniken und angeschlossenen Dienstleistungsbereichen wie Wäscherein arbeiten, zu erweitern.