Die 4. Sächsische Landesstellung soll noch im Juli vor den Sommerferien starten - sofern es die Corona-Lage zulässt. Das hat Sachsens Kultur- und Tourismus-Ministerin Barbara Klepsch am Freitag in Zwickau gesagt. Ein exaktes Datum nannte sie nicht. Ursprünglich sollte die Landesausstellung mit dem Titel "Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen" mit einer Zentralausstellung im Audi-Bau Zwickau am 25. April öffnen. Neben Zwickau waren noch sechs weitere Schauplätzen in Westsachsen vorgesehen. Wegen der Corona-Pandemie war bereits die große Eröffnung Ende März auf unbestimmte Zeit verschoben worden.