Der Landessportbund Sachsens (LSB) fordert eine Perspektive für Sportlerinnen und Sportler im Freistaat. Wie der Generalsekretär des Sportbundes Sachsen, Christian Dahms, am Montagabend im MDR SACHSENSPIEGEL mitteilte, hält er eine Öffnung von Sportstätten im Freien für möglich. Der Sport dürfe nicht vergessen werden, denn er sei für viele Menschen im gesundheitlichen sowie im sozialen Bereich wichtig. Besonders die 20.000 verlorenen Mitgliederinnen und Mitglieder , darunter in etwa 13.000 Kinder und circa 4.000 Rehasportler, gelte es nun wieder zurückzugewinnen.

Laut Christian Dahms haben Sachsens Vereine letztes Jahr viel Geld in die Hand genommen um Hygienekonzepte zu erarbeiten. Diese seien auch mit den Gesundheitsämtern abgesprochen und genehmigt. "Und von daher warten die Vereine nur darauf sie anzuwenden. Vielleicht mit einer Modifikation, aber sie sind auf jeden Fall bereit", so Dahms. Seiner Ansicht nach könnten die meisten Vereine und Sportstättenbetreiber innerhalb von ein bis zwei Wochen wieder Sportlerinnen und Sportler begrüßen können, sofern es Lockerungen gibt.

In Sachsen haben sich in den letzten Monaten viele Initiativen gegründet, die sich für eine Perspektive des Breitensports stark machen. Nach den Angaben Christian Dahms haben viele Sportarten ganz unterschiedliche Interessenslagen, weshalb das Bündeln der Kräfte dieser Initiativen nicht zwingend notwendig ist. Notwendig sei "das hier viele Stimmen zur gleichen Zeit auf das gleiche Ziel hinwirken".

Dann wird das Telefon sicherlich bei mir nicht mehr still stehen. Und auch bei anderen, weil das wäre ein Worst-Case-Szenario, was ich einfach nicht erhoffe, weil damit natürlich vielen Leuten auch wieder die Hoffnung genommen wird.

Das sächsische Innenministerium unterstützt derweil die Forderungen des LSB. Innenminister Roland Wöller hat nach eigenen Angaben Vorschläge erarbeitet und diese im Vorfeld des Bund-Länder-Gesprächs am Mittwoch an die Regierungschefinnen und -chefs überreicht. Die Vorschläge sähen vor, den Sport in drei Stufen zuzulassen, sofern es die Infektionslage erlaube.

Der LSB forderte bereits vergangene Woche in einem Brief an die sächsische Landesregierung eine schrittweise Öffnung von Sportstätten in Sachsen.