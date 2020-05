Die Wiederöffnung solle schnellstmöglich, spätestens aber am 20. Mai erfolgen, so Keil. Damit hätten die Anbieter die Möglichkeit, dringend notwendige Umsätze schon über die Himmelfahrt- und Pfingstfeiertage zu generieren.

In einer Presseerklärung fordert der Verband außerdem ein Stabilisierungspaket für den Wiederaufbau des Tourismus in den nächsten drei Jahren. "Dieses Paket muss Maßnahmen für betroffene Unternehmen, die Tourismusorte mit ihren Infrastrukturen sowie touristische Organisationen enthalten", so Keil.