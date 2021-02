Die AfD warf der Staatsregierung mangelnde Verantwortung vor. Der Abgeordnete Lars Kuppi sagte, die Krisenpolitik werde auf Pump finanziert. Risikogruppen wie ältere Menschen und Pflegeheimbewohner würden nicht ausreichend geschützt. Darauf entgegnete Henning Homann von der SPD, wer wie die AfD in dieser Zeit in Dresden einen Präsenzparteitag mit 600 Delegierten in der Nähe des Impfzentrums abhalte, der sollte zum Thema "Schutz der Alten" schweigen. "Es gibt keine guten Lösungen für alle", sagte Homann. Sicher sei der Preis für die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen hoch, aber keiner mache sich die Entscheidungen dazu leicht.

Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt forderte eine klare Krisenkommunikation und eine echte Perspektive seitens der Staatsregierung. Nur so könnte bei den Menschen Verständnis dafür geweckt werden, was die Politik entscheidet.

Die CDU schlug einen runden Tisch zur Belebung der Innenstädte nach der Corona-Krise vor. Dem stimmten die Grünen zu. Wirtschaftsminister Martin Dulig verwies auf bereits existierende Programme zu diesem Thema wie "Ab in die Mitte". Die Stadtplanung müsse sich mehr am Menschen orientieren. Innenstädte müssten Orte sein, wo sich Menschen gern begegnen. In Bezug auf den Einzelhandel nach der Pandemie sagte Dulig: "Wir sind die, die mit unserem Einkaufsverhalten den Einzelhandel retten können." Die Linke forderte in der Aktuellen Stunde unter anderem, große Online-Händler steuerlich stärker zu belasten als den stationären Einzelhandel.