Die Ministerin zeigte mit Blick auf die Corona-Regeln Verständnis für wachsende Ungeduld in der Bevölkerung: "Das sind harte Wochen". Ziel sei eine schrittweise Aufhebung der Einschränkungen - aber immer in Abhängigkeit von den Inzidenzwerten. Man müsse auch schnell reagieren können, wenn sich die Zahlen wieder negativ entwickeln. Die AHA-Regeln (Abstand - Hygiene - Alltagsmaske) würden das zentrale Thema in der Zukunft bleiben. Das Kabinett arbeite an einem Ausstiegsplan. Dabei müsse es zuerst um Schulen und Kitas gehen. Entscheidend dafür sei aber die weitere Entwicklung bei den Infektionszahlen. Eine konkrete Zeitschiene nannte Köpping dabei nicht.