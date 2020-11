Die neuen Corona-Schutzmaßnahmen für den Freistaat werden unter Beteiligung des Landtages erarbeitet. Darauf hat sich die Koalition am Montag verständigt, wie Regierungssprecher Ralph Schreiber in Dresden mitteilte. Das Sozialministerium werde Informationen zu den geplanten Maßnahmen von Bund und Ländern und den Entwurf der Sächsischen Verordnung übersenden, die Landtagsausschüsse könnten im Laufe der Woche beraten. Hinweise, Anregungen und fachliche Einschätzungen sollen dann mit in die neue Regelung für Sachsen einfließen, über die das Kabinett bei einer Sondersitzung am Freitagnachmittag entscheidet.