Unter Corona-Bedingungen und mit geänderter Tagesordnung sollen die Plenarsitzungen des Sächsischen Landtages am 4. und 5. November 2020 stattfinden. Darauf hat sich das Präsidium des Sächsischen Landtages in einer Sondersitzung verständigt. "Die gewählten Abgeordneten müssen über die Entwicklung der Corona-Pandemie und die Maßnahmen der Staatsregierung diskutieren und die Gelegenheit haben, Beschlüsse dazu zu fassen", so Landtagspräsident Matthias Rößler.

Die Sitzung am Mittwoch soll dementsprechend mit einer Regierungserklärung von Ministerpräsident Michael Kretschmer zur Corona-Pandemie beginnen. Anschließend ist eine Aussprache mit allen Fraktionen angesetzt. Zwei aktuelle Debatten beschäftigen sich zum einen mit der inneren Sicherheit nach dem tödlichen Messerangriff in Dresden und zum anderen mit dem Jubiläum zu 30 Jahren Sächsischer Landtag. In der Befragung der Staatsregierung im Anschluss soll es noch einmal um die Auswirkungen der Corona-Pandemie gehen. Gesetzentwürfe und Anträge der Fraktionen sollen laut geänderter Tagesordnung am Donnerstag behandelt werden.