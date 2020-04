09.04.2020 | 06:00 Uhr Sächsischer Landtag will Corona-Hilfspaket beschließen

Hauptinhalt

In der Corona-Krise sind rasche Entscheidungen für die Bürger und die Wirtschaft notwendig. Der Landtag in Dresden will deshalb kurz vor Ostern Milliardenhilfen verabschieden. Das Parlament tagt an ungewohntem Ort.