Mehr Realismus und Ehrlichkeit

In der anschließenden Debatte gingen die Vertreter der anderen Fraktionen mit der AfD und ihrem Antrag hart ins Gericht, kritisierten jedoch zum Teil auch die Regierung und stellten generelle Überlegungen zum weiteren Umgang mit der Pandemie an.

CDU-Fraktionschef Christian Hartmann warf der AfD-Fraktion politischen Klamauk vor. "Sie greifen die Ängste und Sorgen von Menschen auf, potenzieren diese, bleiben eigene Antworten schuldig und liefern einen Schuldigen." Hartmann sagte, dass es in der derzeitigen Situation keine Angstmacher, sondern Mutmacher brauche. Dafür gebe es auch Grund, denn es sei Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Allerdings sei die Bevölkerung auch zu Recht sauer, so Hartmann. Zu oft würden große Ankündigungen geäußert, denen dann zu spät oder gar keine Taten folgen würden. Es brauche bei den Verantwortlichen mehr Realismus und Ehrlichkeit, forderte CDU-Mann Hartmann.

Linke kritisiert Krisenkommunikation

Rico Gebhardt, Fraktionsvorsitzender der Linken, kritisierte in puncto Regierungshandeln noch einen weiteren Punkt. Die Koalition habe ihre Krisenkommunikation nicht im Griff, sagte Gebhardt und führte zahlreiche Beispiele an, in denen sich Vertreter der Koalitionsregierung widersprachen. Beispielsweise verfolge der Kultusminister keine stringente Argumentation. Dieser behaupte seit Monaten, dass Kinder keine Treiber der Infektionen seien und trotzdem poche er auf eine vorzeitige Impfung von Lehrkräften, so Gebhardt.

Seit Monaten singen die Regierung und die Koalition im vielstimmigen Chor, aber leider vollkommen falsch. Gäbe es kein Corona, müssten Sie dringend zur Chorprobe. Die konfuse Kommunikation sorgt für reichlich Frust - das muss aufhören! Rico Gebhardt Linke-Fraktionsvorsitzender im Sächsischen Landtag

Linken-Chef Gebhardt kritisierte die Kommunikation der Landesregierung, vor allem im Hinblick auf die Impfungen. (Symboldbild) Bildrechte: dpa

AfD-Antrag "gefährdet das Erreichte"

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Franziska Schubert, widmete sich ausführlich den einzelnen Punkten des AfD-Antrages und den Studien, die die AfD in diesem zitiert. Eine Studie befürworte beispielsweise eigentlich das, was die AfD ablehne, führte Schubert aus, nämlich die Lockdown-Beschränkungen. Die AfD solle nicht nur Studien zitieren, sondern auch komplett lesen, so die Görlitzer Abgeordnete. Insgesamt gefährde der Antrag der AfD das Erreichte.

In Tschechien ist das, was Sie vorschlagen, krachend gescheitert. […] Unkontrollierte Öffnung wäre ein Kontrollverlust und es gäbe keinerlei Planungssicherheit mehr. Das aber brauchen Wirtschaft und auch Familien. Franziska Schubert Grünen-Fraktionsvorsitzende im Sächsischen Landtag

Zugleich räumte Schubert ein, dass die Gesellschaft vor einem Kipppunkt stünde. Der Ruf nach Lockerungen sei so unüberhörbar wie die Warnung vor einer dritten Welle. Es brauche dringend eine klare Perspektive für einen verantwortungsvollen Neustart, so Schubert, das sei wichtig für die Akzeptanz der Schutzmaßnahmen.

Tunnelblick weiten

Frank Richter von der SPD-Fraktion nutzte die Sondersitzung für allgemeine Überlegungen zur Pandemie. Diese Debatte der Sondersitzung, die er anfangs für unnötig gehalten habe, gebe die Möglichkeit, den Tunnelblick auf die täglichen Statistiken einmal zu weiten, so Richter. Er legte dar, dass für ihn einige Entscheidungen schwer auszuhalten seien. Staatliches Handeln müsse sich sowohl am Infektionsschutz als auch an der Würde des Menschen ausrichten. Derzeit aber würden viele Menschen einsam sterben, das halte er für die Würde des Menschen für hochproblematisch, sagte der ehemalige Pfarrer Frank Richter.

Antrag der AfD abgelehnt

Der Antrag der AfD-Fraktion, den Lockdown sofort zu beenden, wurde nach der Debatte von allen anderen Fraktionen des Landtages abgelehnt.