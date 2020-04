Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig hat angesichts der Corona-Krise die Unternehmen in Sachsen auf schwere Zeiten eingestimmt. In einer Regierungserklärung im Landtag sagte der SPD-Politiker, sie müssten für das gesamte Jahr mit massiven Umsatzeinbrüchen rechnen. In Branchen wie dem Gastgewerbe, dem Handel, Tourismus oder der Kreativwirtschaft sei teilweise ein Verlust von mehr als der Hälfte des sonstigen Jahresumsatzes zu befürchten: "Es drohen Insolvenzen." Sachsen werde die Umsatzausfälle nicht kompensieren können. Das Land werde aber alles dafür tun, den Lebensunterhalt von Familien und den Bestand von Firmen zu sichern.

Dulig: Forderungen der Wirtschaft nicht bezahlbar

Dulig verteidigte das von der Landesregierung aufgelegte Darlehensprogramm für den Mittelstand. Bisher seien mehr als 18.000 Anträge eingereicht worden, 11.900 seien bewilligt und bereits 197,4 Millionen Euro bereits ausgezahlt worden. Das Programm soll das Kreditprogramm des Bundes ergänzen und richtet sich an Unternehmen bis zu 100 Beschäftigten. Sie können maximal 100.000 Euro aufnehmen, was aufgrund der Nachhaltigkeit des Darlehens Eigenkapital ersetze. Die Forderungen der Unternehmen nach Zuschüssen hätten laut Dulig fast fünf Milliarden Euro gekostet - fast soviel wie der gesamte Corona-Bewältigungsfonds der Regierung.

Neustart nach der Krise soll nachhaltiger werden

Dulig stellte in seiner Regierungserklärung für die Zeit nach der Krise ein Programm "Sachsen startet durch" in Aussicht. Etwa über einen Beteiligungsfonds könnten Unternehmen Eigenkapitalverluste ausgleichen, Gründerfonds könnten Unternehmen bei der Neugründung helfen. Der Wirtschaftsminister machte aber auch deutlich, dass nach der Corona-Krise nicht alles so sein werde wie bisher.

Die Globalisierung der Produktion hat den Stresstest nicht bestanden. Martin Dulig Wirtschaftsminister

Essentielle Grundgüter sollen laut Dulig künftig wieder stärker in heimischer Produktion hergestellt oder in kürzeren Lieferketten etwa bei europäischen Nachbarn beschafft werden.

Tourismus wirbt um Unterstützung mit Koffern vor dem Landtag

Bildrechte: dpa Die schwer von der Corona-Krise gezeichnete Tourismusbranche warb vor dem Landtag für Unterstützung. Vertreter von Reiseunternehmen und -büros hatten vor dem Parlament Koffer hingestellt. Außerdem fuhren sie in einen Konvoi mit Dutzenden Reisebussen hupend durch die Stadt. Unter dem Motto "Rettet die Tourismuswirtschaft" fanden solche Aktionen auch in anderen Städten Deutschlands statt, in Sachsen in Leipzig und Dresden.

Zwei Drittel der Reiseveranstalter in Existenz gefährdet

Branchenvertreter machten in einem Gespräch mit Tourismusministerin Barbara Klepsch klar, dass die Unternehmen schon seit Wochen keine Einnahmen mehr haben und die Lage inzwischen prekär ist. Nach einer Einschätzung von Branchenverbänden sehen derzeit rund zwei Drittel der Reiseveranstalter und Reisebüros sowie 80 Prozent der touristisch orientieren Busunternehmen in den nächsten Wochen ihre Existenz gefährdet. Aus diesem Grund sei eine Exitstrategie unter Berücksichtigung von Entwicklungsszenarien der Pandemie erforderlich.