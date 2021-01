Über die richtige Schreibweise des Coronavirus an der Schülerbank müsste nach dem Homeschooling vielleicht noch einmal gesprochen werden. Die Klassenzimmer in Sachsen sind derzeit verwaist. Lehrer berichten, wie sie die Wochen ohne Schüler und direkten Unterricht erleben.

Über die richtige Schreibweise des Coronavirus an der Schülerbank müsste nach dem Homeschooling vielleicht noch einmal gesprochen werden. Die Klassenzimmer in Sachsen sind derzeit verwaist. Lehrer berichten, wie sie die Wochen ohne Schüler und direkten Unterricht erleben. Bildrechte: imago images/imagebroker

Ihre Erfahrungen mit dem häuslichen Lernen nennt Lehrerin Svea Jordan aus Dresden "durchwachsen". "Ich unterrichte Biologie und Chemie an einer Mittel- und Oberschule, bin aber eigentlich Diplombiologin mit Vertiefung auf Parasiten und Seuchen. Da herkommend, begrüße ich die Lernzeit enorm und finde es aus Seuchenverteilungssicht völlig unverantwortlich, dass nicht spätestens seit den Herbstferien in ein Wechselmodell gegangen wurde."

Ich finde es erschreckend, wie viele Kolleg*innen sich immer noch sträuben, neue Unterrichtswege zu gehen und sich auf Neues einzulassen. Man merkt an den Klassen sehr deutlich, wie Klassenlehrer*innen und 'Informatik'-Lehrer*innen vorgearbeitet haben. Wir haben aktuell keine andere Möglichkeit und müssen uns alle bemühen, das Beste daraus zu machen. An dieser Stelle müssen das LaSuB [Landesamt für Schule und Bildung, Anm. d. Red.] und das Kultusministerium endlich tragbare Lösungen liefern und nicht alles auf die Schulen abwälzen.

Lehrer Jens Petters arbeitet mit einer Mischung aus digitalem Unterricht über die Plattform Opal. "Selbstlernaufgaben und Inhalte stelle ich über Ilias ein. Klar, es macht Arbeit, solche Aufgaben zu erstellen. Sie sollen ja auch motivierend sein. Aber das ist schaffbar. Es gibt auch so etwas wie eine Berufsehre. Am Ende jeder Selbstlerneinheit steht ein kleiner Onlinetest - hier müssen die Schüler zeigen, dass sie gründlich gearbeitet haben. Ich bekomme die Ergebnisse zusammengefasst und ausgewertet - was mir extrem Zeit spart." Bei dem Pädagogen in Plauen funktioniere auch die Kommunikation mit Schülern und Eltern "reibungslos". Bei Problemen werde telefoniert oder geschrieben.