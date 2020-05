Sachsens Lehrer sehen der Wiedereröffnung der Grundschulen am Montag mit gemischten Gefühlen entgegen. Die Reaktionen reichten von absoluter Fassungslosigkeit bis hin zur Freude über die Rückkehr, heißt es von der Gewerkschaft Sächsischer Lehrerverband (SLV). Insbesondere beim angedachten Konzept der strikten Trennung zwischen den Klassen stehen den Pädagogen die Haare zu Berge. Nach Einschätzung der Lehrerinnen und Lehrer werde sich das nicht umsetzen lassen, sagt SLV-Vorsitzender Jens Weichelt. "Demzufolge werden bei auftretenden Infektionen mit dem Coronavirus mehr Schüler und Lehrkräfte betroffen sein." Weigelt warnt zugleich vor einer Mehrbelastung für die Pädagogen.

Scharfe Kritik von der Bildungsgewerkschaft

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert die geplante Öffnung von Kitas und Grundschulen scharf. Sachsen habe sich damit in der Corona-Krise von den gemeinsam zwischen Bund und Ländern festgeschriebenen Rahmenbedingungen verabschiedet, erklärt die sächsische GEW-Chefin Ursula-Marlen Kruse am Mittwoch in Dresden. Das Land habe die bundesweit weitreichendste Öffnung von Kitas und Grundschulen verfügt.

Man nehme mit Verwunderung wahr, dass der Freistaat eine andere Strategie fahre als andere Länder, sagt die stellvertretenden Landesvorsitzende Astrid Axmann. Es sorge zudem weder bei den Eltern noch bei den Beschäftigten für Vertrauen, dass sich das Kultusministerium Unterstützung bei einem Mediziner hole, der noch vor zwei Wochen für eine "Durchseuchung" in der Population der Kinder plädiert hatte, fügt die Erzieherin hinzu.

Wer mit einer Vorlauffrist von einer Woche ankündigt, dass Kindertageseinrichtungen und Schulen wieder vollständig geöffnet werden, hat entweder keine Ahnung von der Situation vor Ort oder ignoriert sie mutwillig zugunsten eines Siegertreppchens beim Öffnungswettlauf. Ursula-Marlen Kruse Landesvorsitzende Bildungsgewerkschaft GEW

Kruse zufolge sei den Einrichtungen eine Verantwortung übertragen worden, die sie an vielen Stellen nicht einhalten könnten. "Wir sind keine Virologen", so die GEW-Chefin. Von Kleingruppen bis zu sieben Kindern in Kitas sei nicht mehr die Rede. Bisherige Schutzmaßnahmen für Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehörten, seien aufgegeben worden. Bisher habe für diese gegolten, auf freiwilliger Basis zu unterrichten.

Der Einsatz besonders gefährdeter Lehrkräfte ist für den Sächsischen Lehrerverband nicht akzeptabel. Diese Kolleginnen und Kollegen sollten weiterhin die Schüler im Heimunterricht betreuen und nur auf eigenen Wunsch in den Schulen unterrichten. Jens Weichelt Landesvorsitzender Sächsischer Lehrerverband

Forderungen der GEW • Öffnung von Kitas und Grundschulen in vorsichtigen Schritten

• Schutz von Risikogruppen und Beschäftigten mit Risikogruppen im eigenen Haushalt

• Abstandsregeln in Klassen und kleinen Gruppen in Kitas

• Ausdehnung der Betreuung und Beschulung angepasst an Gebäude und Schülerbeförderung

• Zeit fürs Personal, um Konzepte umzusetzen

• Rechtssicherheit für Träger, Kitas, Schulen, Eltern und Personal

• regelmäßige Tests für Personal und Kinder



Linke fordert neues Konzept

Der Partei die Linke geht der Öffnungsfahrplan der Regierung ebenfalls zu schnell. Das Kultusministerium zocke mit vollem Risiko mit der Gesundheit von Lehrern und Schülern, so der Vorwurf des Leipziger Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann. Trotz des Wunsches nach einer Änderung der Situation, habe die Gesundheit alleroberste Priorität, so der Linken-Politiker. Er fordert, dass die Wiederaufnahme des Schulbetriebs neu geplant wird.

Es bleibt mir rätselhaft, weswegen das Ansteckungsrisiko in Klassenräumen geringer ist als in Baumärkten und somit die dort geltende Regelung von höchstens einer Person auf 20 Quadratmeter ad absurdum geführt wird. Sören Pellmann Leipziger Bundestagsabgeordneter, Die Linke

Zügig zurück zum Schulbetrieb

Schulleiterin Carola Münster steht in einem Gang der Grundschule in Weinböhla. Dort markieren Absperrbänder die Wege, damit die Kinder den Mindestabstand einhalten. Bildrechte: Kathrin König Sachsens Regierung hat entschieden, zügig vom Lockdown in den regulären Schulbetrieb zurückzugelangen. Ab dem 18. Mai sollen alle Grundschüler wieder in ihrem Klassenverband in den Kernfächern Deutsch, Mathe, Sachkunde und Englisch unterrichtet werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob im Raum Mindesabstände eingehalten werden können. Masken brauchen die Schüler nicht zu tragen. Stattdessen setzt man auf die Abschottung der Klassen, etwa durch gestaffelte Pausen und getrennte Wege im Schulhaus. Diese Strategie soll während der Hortbetreung beibehalten werden.

Auch in den Kindertagesstätten soll es feste Gruppen geben, die sowohl im Gebäude als auch auf dem Außengelände unter sich bleiben. Fehlt es an Personal oder Räumen, können die Öffnungszeiten der Kitas verkürzt werden. Offene Konzepte und Gemeinschaftsaktivitäten sind erst einmal ausgesetzt.

Kitaverband schlägt tageweise Betreuung vor