Sachsen bietet allen Lehrkräften, die bereits wieder unterrichten, einen freiwilligen Test auf eine mögliche Corona-Infektion an. Wie das Kultusministerium am Freitag mitteilte, können die Tests beim Hausarzt durchgeführt werden. Die Kosten werden vom Freistaat übernommen, falls die gesetzlichen Krankenkassen nicht zahlen sollten. Das Kultusministerium überlegt zudem, das Angebot auf Kita-Beschäftigte zu erweitern.

Starten soll die Aktion am 1. Juni. Ziel ist, Infektionen bei Menschen festzustellen, die noch keine Krankheitssymptome zeigen, das Virus aber schon übertragen könnten. Dadurch könnten einerseits die Betroffenen frühzeitig behandelt und andererseits die Infektionsketten an den Schulen durchbrochen werden, erklärte das Kultusministerium.

Parallel zu den freiwilligen Tests planen die Universitäten Leipzig und Dresden sowie das Dresdner Uniklinikum zwei Studien an ausgewählten Schulen. Mit den gewonnenen Informationen sollen die möglichen Risiken einer Ausbreitung des Coronavirus an schulischen Einrichtungen bewertet werden. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtags muss allerdings noch das Geld für die Studie bewilligen.

Ab dem 18. Mai sollen in Sachsen der Unterricht für weitere Klassenstufen wieder aufgenommen und mehr Kinder in Kitas betreut werden. Einzelheiten dazu will Kultusminister Christian Piwarz am Nachmittag bekanngeben.