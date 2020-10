Das sächsische Kultusministerium hat die aktuellen Quarantänefälle an den Schulen im Freistaat bekannt gegeben. Demnach befanden sich im Zeitraum vom 12. Oktober bis zum 18. Oktober 2.810 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Davon seien 1.238 Mädchen und Jungen neu betroffen, 1.572 befanden sich noch aus der vorherigen Woche in Quarantäne.