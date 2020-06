Ihre Rucksäcke und Schulbücher sollten Sachsens größere Schüler in den Ferien nicht zu weit weglegen. Wer Lernlücken wegen der coronabedingten Unterrichtsausfälle hat, könnte in die Sommerschule gehen.

Damit Schüler coronabedingte Lerndefizite ausgleichen können, soll es in Sachsens Schulen in den Sommerferien Bildungsangebote geben. Das Programm "Sommerschule" sei für Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen gedacht, um Üben und Lernen zu ermöglichen, teilte das Kultusministerium am Freitag mit. Die Teilnahme für Lehrer und Schüler sei freiwillig. Über die Lerninhalte sollen die Schulen selbst entscheiden.