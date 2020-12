Bei der Lernplattform Lernsax hat es erneut Störungen gegeben. Wie das Kultusministerium in Dresden mitteilte, war die Plattform am Mittwoch nach einem Hackerangriff zunächst wieder zum Laufen gebracht worden, fiel in der Hauptarbeitszeit zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr aber wieder aus. Damit lief die Plattform den dritten Tag in Folge nicht einwandfrei.