15.03.2020 | 16:00 Mit dem Virus lernen - ausgesetzte Schulpflicht in Sachsen

Ab Montag ist die Schulpflicht in Sachsen ausgesetzt. Für Schüler bedeutet das, dass sie nicht in die Schule müssen. Ferien haben sie aber auch nicht, sie sollen trotz Aussetzung irgendwie weiter unterrichtet werden. Lehrkräfte müssen sich nun überlegen, wie sie die Schüler in dieser Zeit mit Lernstoff versorgen können. Hilfe gibt es unter anderem vom Kultusministerium und der TU Dresden.