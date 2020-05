15.05.2020 | 13:40 Uhr Regierungs-Briefing: Gesundheitsministerin Köpping stellt Corona-Testkonzept vor

Sachsen kehrt in der Corona-Krise derzeit Schritt für Schritt zur Normalität zurück. Die festgestellten Infektionen steigen schon seit Tagen nur noch in geringem Umfang. Ein Testkonzept soll helfen, dass es so bleibt.