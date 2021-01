Komplette Betriebsschließungen oder die Einstellung des öffentlichen Nahverkehrs werde es nicht geben, hatte Kretschmer bereits am Montagabend im MDR Polit-Talk Fakt ist! gesagt. In der Sendung kündigte er auch an, dass Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) eine Vorlage erarbeite, die den Handlungsrahmen für mehr Homeoffice vorgeben solle.

Die Bund-Länder-Beratung liefen am Dienstagabend noch. Das sächsische Kabinett will am Mittwoch die neuen Corona-Regeln für Sachsen festlegen. Am Mittag sollen sie der Öffentlichkeit vorgestellt werden.