Minijobber in Sachsen Laut der Arbeitsagentur ist etwa jeder achte Beschäftigte in Sachsen ein Minijobber. In den vergangenen Jahren sei die Zahl der geringfügigen Beschäftigten stets gesunken. Gründe sieht die Arbeitsagentur vor allem im Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt bis 2019 und der Einführung des Mindestlohns im August 2014. Dadurch seien viele Minijobs in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse umgewandelt worden. Der Arbeitsagentur zufolge hat die Corona-Krise diesen Trend offenbar noch einmal verstärkt. Quelle: Arbeitsagentur