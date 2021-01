Die von Bund und Ländern beschlossene Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar hat keine Auswirkungen auf die Winterferienplanung in Sachsen . Auf Nachfrage von MDR SACHSEN bestätigte das Kultusministerium, dass es bei einer Woche Winterferien Anfang Februar bleibe. Anschließend ist bis zum neuen Lockdown-Datum 14. Februar weiter Homeschooling geplant.

Die Abschlussklassen gehen bereits jetzt in ihre Schulen und werden das auch nach der Winterferienwoche ab 8. Februar. "Nach jetziger Planung ist für alle anderen Schüler der Unterricht ab 15. Februar vorgesehen", sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer in Dresden. Dann sei Wechselunterricht geplant. Die Bedingungen für die Notbetreuung in Kitas und Horteinrichtungen sowie die Liste der systemrelevanten Berufe sollen laut Kretschmer unverändert bleiben.