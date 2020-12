Ab Montag gelten in Sachsen strengere Beschränkungen für die Menschen. Dazu gehören Ausgangsbeschränkungen tagsüber innerhalb eines Bewegungsradius von 15 Kilometern, abends eine Ausgangssperre, landesweite Maskenpflicht überall dort, wo sich Menschen begegnen. Viele Geschäfte bleiben geschlossen, ebenso Schulen und Kindereinrichtungen. Für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen soll es eine Notbetreuung in Kitas und Horten geben. So hat es das sächsische Kabinett am Freitagabend beschlossen. Mit Blick auf den landesweiten Inzidenzwert von 313* (laut RKI), den Sachsens Sozialministerin Petra Köpping "einen absoluten negativen Spitzenwert" nannte, appellierte sie an die Bürger: "Bitte bleiben Sie zuhause. Schränken Sie Ihre Kontakte ein. Versuchen Sie alles, damit Ihr Umfeld gesund bleibt."